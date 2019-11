Drie overvallen op maaltijdbezorgers: politie zoekt getuigen

Eten laten bezorgen is gemeengoed geworden, en daarmee ook de toenemende stroom aan maaltijdbezorgers op hun scooters en fietsen. Ondanks het feit dat cashless door steeds meer ondernemers is ingevoerd, blijven de bezorgers kwetsbaar. Geen geld op zak? Dan “volstaan” de telefoon, de oortjes, desnoods de bestelling als buit. Niet zelden wordt er gedreigd met wapens of wordt er fysiek geweld gebruikt. Een trauma voor het leven voor de vaak jonge bezorger. Een pizzabezorger in Barendrecht werd zelfs al fietsend beroofd. De gelegenheid maakt vaak de dief.



Het overvallenteam van de politie-eenheid Rotterdam zag de zaken dit weekend binnenstromen. Het begon vrijdag met een overval op een pizzeria in Capelle aan den IJssel even na 20.00 uur, een uur later was het raak bij een pizzabezorger in Hoogvliet, anderhalf uur daarna was het raak in Gorinchem. Zondag werd een pizzabezorger in Barendrecht overvallen. De politie heeft al deze overvallen in onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Ook roept het overvallenteam mensen op alert te zijn en verdachte situaties altijd te melden via 112.