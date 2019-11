Twee aanhoudingen na aantreffen drugslab Vriescheloo

Aanhoudingen

Naar aanleiding van rechercheonderzoek kregen wij het vermoeden dat er op deze locatie mogelijk een drugslaboratorium zou zijn. In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 november zijn wij het pand binnen getreden. In de schuur - die aan de woning vast zit - troffen we inderdaad en drugslaboratorium aan. Het bleek een in werking zijnde amfetamine lab te zijn. Wij hebben twee personen aangehouden die op dat moment in dat pand aanwezig waren. Het gaat om twee mannen van 34 en 36 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Onderzoek

Na de aanhoudingen werd er onderzoek gedaan in het pand. Vannacht is het pand bewaakt en ook vandaag wordt er door het LFO (Landelijk Faciliteit Ontmanteling) onderzoek gedaan. Zij zullen het laboratorium ontmantelen. Het politieonderzoek gaat uiteraard door. Heeft u informatie of tips wat ons kan helpen bij het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.