In Bureau GLD: politie zoekt jassendief

In de uitzending van woensdag 6 november 2019:

Harderwijk – Klant ziet parfumdiefstal

Een oplettende klant ziet dat een man parfum steelt in een parfumerie aan de Donkerstraat in Harderwijk. Deze man komt rond 15.30 uur, op dinsdag 25 juni 2019 , de winkel binnen. Op beelden is te zien dat hij inderdaad flesjes parfum pakt en deze in zijn jas stopt die hij over zijn arm heeft hangen. Hij rekent de parfums niet af. Wie herkent deze man? 2019279660

Duiven/ Apeldoorn - Man dupe van fraude met bankpas en –rekening

Een inwoner van Duiven ziet dat er transacties zijn gedaan in juli 2019 van en naar zijn bankrekening die hij zelf niet heeft gedaan. Zijn bankpas is hij op dat moment al kwijt. Op 25 juli 2019 rond 12.00 uur is er ook een aantal malen geld gepind van deze rekening, bij een geldautomaat aan het Mercatorplein in Apeldoorn. De pinner in kwestie is op beelden vastgelegd. Wie herkent deze man of kan iets over deze zaak vertellen? 2019350689



Zaltbommel – Tractor inclusief freesmachine uit schuur gestolen

Op zaterdag 17 augustus 2019 rond 20.00 uur breken twee mannen met een lange staaf een schuur open aan het Toepadweg in Zaltbommel. Ze nemen een (tuinbouw)tractor van het merk Kioti weg met daarachter een freesmachine. Na de diefstal verlaten ze het terrein via de Onderlangsweg. Wie herkent deze personen of kan iets over deze diefstal vertellen? 2019405448

Arnhem – Man met bruut geweld beroofd van portemonnee

Op 15 september 2019 rond 14.00 uur komt een man via de hoofdingang de flat binnen aan het Brandenburgseplein in Arnhem. In de centrale hal, bij de liften, wordt hij aangevallen door twee mannen. Deze mannen slaan hem in zijn gezicht en roven zijn portemonnee. Wie herkent deze overvallers of kan iets vertellen over deze straatroof? 2019412001

Aalten - Opnieuw steelt jongeman uit garderobe school

Een jongeman met rugzak komt ’s ochtends een middelbare school aan de Landbouwstraat in Aalten binnenlopen. Het is dan vrijdag 13 september 2019. Hij loopt door naar de garderobe. Als er niemand in de buurt lijkt te zijn pakt hij meerdere jassen, stopt die in zijn rugtas en loopt de school uit. Eerder, op 26 maart 2019, stal dezelfde jongeman hier ook een jas. Toen toonden we hem nog geblurd. Wie herkent hem nú? 2019416908 https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2019/juni/02-oon/fb/diefstal-jas-uit-garderobe-school.html



De politie helpen met het opsporen van verdachten?

Opsporingsprogramma Bureau GLD zendt elke woensdag vanaf 17:20 uur uit om burgers te betrekken bij de opsporing van verdachte personen. Herkent u een of meerdere personen op de camerabeelden of heeft u andere informatie over (een van) deze zaken? Neemt u dan contact op met de politie via 0800 - 6070 (gratis) of Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis). U kunt ook gebruikmaken van het tipformulier.



De items in de uitzending van deze week en de bijbehorende camerabeelden zijn vanaf woensdagavond 6 november ook te bekijken op Gezocht & Vermist. Hier vindt u ook het tipformulier.