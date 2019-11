Volgens iedereen was het een prima gesprek. De afspraak werd gemaakt om onderling te blijven afstemmen, zodat vragen van de achterban goed kunnen worden beantwoord. Volgens Karlijn Baalman was het niet alleen een goed maar ook een noodzakelijk gesprek. “We vinden het belangrijk dat de mensen weten dat we oog hebben voor wat er speelt, dat we eventuele risico’s in kaart brengen en daar op acteren. Daar mogen mensen op vertrouwen. We blijven de komende periode met elkaar in contact.”