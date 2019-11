Politie neemt schietincident Gronau zeer serieus

De Duitse recherche is een groot onderzoek gestart naar het schietincident, waarbij een 43-jarige inwoner van Gronau gewond raakte. Ondertussen is bekend dat het gaat om een Nederlandse curator die woont in de Duitse grensplaats. De Nederlandse politie helpt de Duitse recherche door mogelijke linken naar Twente te onderzoeken. Er gaat bijvoorbeeld in de media veel informatie rond over de link naar een eerder incident bij een sportschool in Losser. Of die link er is en of er meer betrokkenen zijn, moet blijken uit het onderzoek.