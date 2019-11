2 mannen aangehouden na beroving

Rond 22.00 uur liep het 18-jarige slachtoffer in de Jonge Zwaanstraat toen hij werd aangesproken door twee mannen. Toen het slachtoffer weg wilde lopen werd hij door een van de mannen bij zijn jas gepakt en in zijn gezicht geslagen. De twee mannen riepen tegen het slachtoffer dat hij zijn persoonlijke bezittingen moest afgeven. Toen het slachtoffer dit deed zijn de twee verdachten met de goederen weggerend in onbekende richting. Er was een signalement bekend en na een zoekslag in de omgeving troffen agenten twee mannen aan die voldeden aan het signalement. Het tweetal is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek.

2019214349