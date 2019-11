Inbreker aangehouden

Rond 20.50 uur kreeg de politie een melding dat er werd ingebroken in een woning aan de Adelaarstraat. Toen agenten ter plaatse waren werd er braakschade aangetroffen aan de achterdeur. De inbreker zou er op een fiets vandoor gegaan zijn. Agenten hebben een zoekslag in de buurt gemaakt. Uiteindelijk zagen agenten een persoon in de Stevinstraat rijden die voldeed aan het opgegeven signalement. Toen zij deze staande hielden troffen zij inbrekerswerktuigen in de bagagedrager aan. Hierop hebben de agenten de 23- jarige Amsterdammer aangehouden. Er is diezelfde avond ook ingebroken in een bedrijfspand aan de Sloterweg. De Amsterdammer wordt ook verdacht van het plegen van deze. Hij is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek.

2019214291