Man aangehouden na steekpartij

Rond 20.40 uur kreeg de politie een melding dat een medewerker was neergestoken in een instelling aan de Oude Parklaan. Toen de politie arriveerde was de verdachte er vandoor gegaan in de richting van het station. De 40-jarige Amsterdammer is aangehouden op de Kramersweg en overgebracht naar het politiebureau. Het slachtoffer is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel. De politie onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld.

