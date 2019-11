Cold Case ‘Geert de Raeymaeker’ in Bureau Rijnmond.

Een schietpartij in een huis in Rotterdam. Eén man wordt gedood en een tweede raakt gewond. Het gebeurde in de nacht van zaterdag 29- op zondag 30 maart 2003 om ongeveer 00.50 uur. Het dodelijk slachtoffer is de 36-jarige Geert de Raeymaeker. Hij is met meerdere kogels om het leven gebracht. Geert woonde in Boom in België. Hij had daar een vleesverwerkend bedrijf.