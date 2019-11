Man aangehouden na verzenden vreemde postpakketten

Breda - Een 27-jarige man uit Polen die maandagmiddag 4 november pakketjes af komt geven bij een pakketpunt in de Moerwijk, is een dag later aangehouden. In de pakketjes zitten mogelijk verboden middelen. Tijdens een controle van zijn voertuig bleek hij nog veel meer pakketjes bij zich te hebben.