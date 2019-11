Betrapte inbrekers aangehouden

De agenten die samen op familiebezoek in de buurt waren werden dankzij een alerte buurtbewoner per toeval geïnformeerd over een mogelijke inbraak. Die bewoner had ook al 112 gebeld. De twee dienders (broers van elkaar) besloten polshoogte te gaan nemen bij de betreffende woning. Daar betrapten ze de twee mannen op heterdaad. De agenten maakten zich kenbaar als politieagenten waarop het inbrekersduo er vandoor ging. Er ontstond een achtervolging te voet door meerdere achtertuinen heen. Uiteindelijk zijn de twee verdachten, met behulp van een aantal omstanders, aangehouden. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er exact buit is gemaakt. De verdachten (een 23-jarige man uit Velp en een 23-jarige man uit Ede) zijn ingesloten, de politie doet verder onderzoek naar de zaak.