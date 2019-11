Zestal onder meer verdacht van woningoverval

Na de aanhoudingen werd in een woning in Delfzijl tijdens een zoeking drugs aangetroffen. De verdachten werden na hun aanhouding overgebracht naar een politiebureau en zitten vast.

Meerdere strafbare zaken

De zaak kwam aan het licht door een aangifte over een woningoverval in mei 2019 aan de Kustweg in Delfzijl. Daarbij waren verschillende personen een woning ingegaan, die wapens bij zich hadden. Niemand raakte gewond, want de bewoners waren het pand ontvlucht. De aanleiding van dit incident is nog niet bekend. Er was niets uit de woning weggenomen. Naast de woningoverval zijn er dit jaar andere strafbare feiten als diefstal met geweld, bedreiging, wederspannigheid en verkeersovertredingen gepleegd in Delfzijl waar één of meer van de aangehouden personen van worden verdacht.

Maak uw wijk veiliger

In het onderzoek naar de verschillende gepleegde strafbare feiten constateert de politie dat slachtoffers of betrokkenen terughoudend zijn met het doen van een melding en/ of aangifte. Wellicht uit angst voor represailles. Om eigen buurt en wijk veiliger te maken zou het toch helpen om de politie in kennis te stellen. Dit kan door contact met de politie te leggen via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) zodat u op een laagdrempelige manier helpt om uw eigen wijk veiliger te maken.