Politie op scherp

Barneveld - Bij de politie was informatie binnengekomen dat dierenactivisten zich op diverse plaatsen in Barneveld zouden verzamelen. Zij zouden mogelijk actie willen voeren bij stallen van diverse boeren in het agrarische gebied in en om Barneveld. Daarnaast was de dreiging reëel, mede gezien het feit dat er woensdag ook een uitspraak was gedaan in de strafzaak tegen leden van actiegroep ‘Meat the Victims’. Daarnaast was het woensdag Dankdag. Dat zou betekenen dat veel boeren in de kerk zouden zitten.