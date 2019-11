Ook Nederlandse politie start grootschalig onderzoek naar schietincident

Ondertussen hebben rechercheurs gesproken met het slachtoffer. Vandaag wordt er ook in Glane buurtonderzoek gehouden en diverse mogelijke betrokkenen gesproken. De Duitse en Nederlandse politie wisselen informatie over de zaak met elkaar uit.

Meerdere scenario’s denkbaar

De politie houdt rekening met meerdere scenario’s. De aanleiding van het schietincident kan zowel in de zakelijke- als in de privésfeer rondom het slachtoffer zijn geweest. Daarom is alle informatie over het mogelijke motief/aanleiding en de toedracht van het incident aan de Losserstraβe in Gronau welkom.

Getuigenoproep

Het team wil graag in contact komen met personen die mogelijk meer weten over de vluchtauto, een lichtkleurige auto met mogelijk Nederlands kenteken, die door de verdachten gebruikt werd. Of over de inzittenden ervan. Maar ook met getuigen die mogelijk informatie hebben van zakelijke of relationele conflicten van het slachtoffer met andere personen. Alle informatie is welkom. Getuigen kunnen zich melden via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844 . Melden kan ook anoniem 0800 7000 of via Meld Misdaad Anoniem .



Strikt vertrouwelijk tippen kan ook aan het Team Criminele Inlichting is ook mogelijk. Dit kan op nummer: 06-49135120 (ook Whatsapp)

Het Team Grootschalige Opsporing werkt onder de naam: Montenegro. Dit is een willekeurige gekozen naam en verwijst op geen enkele wijze naar het incident