Getuigen gezocht van woningoverval in Amersfoort

Die avond probeerden een onbekend aantal mannen een woning binnen te dringen door een babbeltruc, waarbij ze aan het slachtoffer om water vroegen. Het slachtoffer trapte hier niet in. Dit leidde er helaas wel toe dat de daders de deur forceerden en zo alsnog de woning wisten binnen te dringen. Uiteindelijk gingen de daders er met een horloge en sleutels vandoor.

De daders waren allen donker gekleed en groot van postuur.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van deze beroving en roept mensen op die maandagavond 4 november omstreeks 19.20 uur in de Reijmerinkstraat iets gezien hebben, zich te melden. Heeft u die avond bijvoorbeeld een verdachte situatie gezien of misschien een onbekend voertuig? Neem contact op met de politie. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.