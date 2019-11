Getuigen gezocht winkeloverval

In de winkel ontstond een worsteling met een medewerkster die op de grond viel en hierdoor schaafwonden opliep. Daarna gingen de daders er te voet vandoor met flessen drank in hun handen in de richting van de Primulastraat.

Signalement daders

Het betreft een blanke jongen en een jongen met negroïde uiterlijk. De blanke jonger is langer ten opzichte van de mededader. Zij droegen donkere kleding met capuchon op het hoofd en handschoenen aan. Verder droegen zij meerdere flessen drank in hun armen/handen.

Tips

Bent u getuige of heeft u meer informatie, neem vooral contact op met de recherche in Amersfoort via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000.