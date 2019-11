Ontploffing bij woning

Rond 19.30 uur vond de ontploffing plaats. Uit forensische (sporen)onderzoek blijkt dat deze is veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De recherche vermoedt op basis van onderzoek dat het om een gerichte actie gaat om het vuurwerk bij het huis te laten ontploffen. Dit onderzoek leidde ook naar twee verdachten, een 20-jarige en een 21-jarige man. Beiden zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie,. Zij zitten vast voor onderzoek en verhoor.

Getuigen gezocht

Ondanks de vorderingen in het onderzoek, heeft de politie nog behoefte aan tips. Getuigen of personen met meer informatie kunnen contact opnemen met de recherche in Amersfoort via tel. 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.