Overval winkel Lelystad; politie zoekt getuigen

In de winkel komt plotseling een man binnenstormen die meteen over de balie van de kassa springt en als een bezetene de kassalade uit de kassa begint te trekken. Daarbij gaf hij een van de winkelmedewerkers een forse duw. Toen het de verdachte gelukt was de la eruit te rukken, sprong hij weer over de balie waarna één medewerker van de winkel besloot achter hem aan te gaan. Eenmaal buiten zag hij dat dat de overvaller een handlanger buiten op de uitkijk had staan. De twee verdachten zijn gevlucht met de buit. De politie is op zoek naar hen én getuigen.

De overvaller voldoet aan het volgende signalement:

Man met een lichte huidskleur, een bol gezicht en een dunne blonde baard

Hij droeg een blauw/witte jas met strepen over de rits, een blauwe spijkerbroek en een bruin/blauwe schoenen met een witte zolen.

Hij had een muts op én een capuchon over het hoofd

Verder droeg hij lichtkleurige handschoenen en een bigshopper van de Action.

Van de handlanger buiten is helaas geen signalement bekend.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van deze overval. Wie heeft woensdagavond rond 21:00 uur 2 mannen gezien – met een grote shopper van de Action bij zich - die zich opvallend gedroegen in de Stadhuisstraat? Hebt u informatie of weet u wie de overval heeft gepleegd, neemt u dan contact op met 0900-8844. Het kan ook anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.