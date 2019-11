Overval woning Utrecht; politie zoekt getuigen

De 87-jarige bewoonster lag al te slapen toen ze wakker schrok van harde geluiden bij haar voordeur. Ze is naar de voordeur gelopen en zag dat hij open stond. Vervolgens verschenen er drie mensen (twee mannen en een vrouw). Toen de bewoonster meteen begon te schreeuwen om hulp, legde één van de verdachten meteen zijn hand over haar mond en maande haar stil te zijn omdat ‘hij haar anders wat aan zou doen’. Terwijl deze man bij de vrouw bleef staan, liepen de andere twee direct naar de slaapkamer om daar de kasten te doorzoeken. Ze vertrokken met geld en waardevolle bezittingen van de bewoonster.



Van de man die bij het slachtoffer stond is het volgende signalement bekend:

Man

Waarschijnlijk tussen de 1.70 en 1.80 meter lang

Licht getinte huidskleur

Fors postuur

Zwarte snor

Donkere kleding

Van de andere man en vrouw is helaas geen signalement bekend.

Getuigenoproep

De politie doet uitgebreid onderzoek naar deze poging inbraak en het onderzoeksteam spreekt graag met getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord wat het team verder kan helpen? Of hebt u mogelijk relevante camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 als u anoniem wilt blijven. Via het tipformulier is het ook mogelijk om uw informatie en/of beelden digitaal te delen.

Camera in Beeld

De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd Camera in Beeld. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Meld uw camera ook aan en help uw buurt veiliger te maken. Meer informatie over Camera in Beeld is hier te vinden: https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=c857448a-9e61-4176-97db-b77fc6e2f91f.