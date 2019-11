Politie zoekt mogelijk slachtoffer van bedreiging

Rond 14.55 uur werd de politie ingeschakeld door een getuige die zag dat een jongen van ongeveer 15 jaar ter hoogte van het station Heemskerk door een groepje jongens werd bedreigd met een mes. De jongen zou tijdens het passeren van de groep zijn bedreigd en ging er daarna snel vandoor. De gealarmeerde politie was snel bij het station en zag direct een groep jeugd wegrennen toen zij de agenten zagen. Op de hoek Waalstraat met de Amstelstraat, zagen agenten drie jongens lopen die voldeden aan het opgegeven signalement van de getuige. Het drietal werd gemaand te stoppen en de politie vroeg hen of zij wapens op zak hadden. De tiener uit Beverwijk gaf toe dat hij een keukenmes bij zich had en werd aangehouden.

De jongen die zou zijn bedreigd met het mes, heeft zich (nog) niet gemeld maar de politie wil hem wel graag spreken. De politie wil benadrukken dat deze jongen niet wordt gezien als verdachte, maar als belangrijke getuige dan wel slachtoffer.

Bent of u kent u de jongen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Andere informatie die belangrijk kan zijn, is uiteraard ook welkom.

2019214786