Politie zoekt getuigen brandstichting Veilingweg

Rond 03:00 uur stak een onbekende man op een parkeerterrein aan de Veilingweg, vlakbij sportcentrum Vreelo, een auto in brand. Het gaat om een grijze Mercedes-Benz (A-klasse). Op de brand kwamen meerdere omstanders af nadat zij harde knallen hadden gehoord. Uit camerabeelden blijkt dat de verdachte lopend is vertrokken in de richting van de Sportlaan.



Signalement

Geslacht: Man

Postuur: slank (opvallende dunne benen)

Lengte 1.80-1.90 meter

Kleding: volledig zwart gekleed



Getuigen gezocht

De recherche van district Westland-Delft is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie voor de recherche? Meld dit dan telefonisch via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.