Getuigen steekincident Het Zicht gezocht

Rond 23.00 uur ontstond er voor een supermarkt op Het Zicht een woordenwisseling tussen twee groepen mannen. Dit mondde uit in een gevecht en hierbij werden de slachtoffers van 36 en 31 jaar oud gestoken door een onbekende man. Deze verdachte vertrok vervolgens in onbekende richting. Van de verdachte is geen duidelijk signalement bekend. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen.



Getuigen gezocht

De recherche is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie voor de recherche of beschikt u over camerabeelden? Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.