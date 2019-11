Rotterdammer (30) omgekomen bij schietincident Putsebocht

Meteen na de melding gingen hulpdiensten ter plaatse. Terwijl een aantal medewerkers het leven van het slachtoffer probeerde te redden, startte ook het onderzoek naar de dader of daders. Forensische Opsporing begon het sporenonderzoek, er werd met getuigen gesproken en beelden opgevraagd en bekeken. Een Rotterdammer van 33 is opgepakt, de recherche onderzoekt zijn betrokkenheid.

We zijn op zoek naar meer getuigen! Heeft u iets gezien, is u iets opgevallen op of rond het tijdstip en de omgeving van het incident, heeft u beelden en nog niet met de politie gesproken? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaand tipformulier of via de opsporingstiplijn 0800-6070. Informatie vertrouwelijk melden? Dat kan via Team Criminele Inlichtingen: 079-3458 999. Helemaal anoniem blijven kan via M. 0800-7000.