Verdachte aangehouden na uitzending Bureau Rijnmond

Nadat een winkeldief op donderdag 27 juni in supermarkt Dirk van den Broek aan de Hellevoetstraat in Rotterdam gesnapt wordt door een medewerker, gaat hij er vandoor. De medewerker zet de achtervolging in en vraagt omstanders de dief tegen te houden. Een oplettende man hoort de medewerker roepen, ziet de winkeldief aankomen rennen en probeert deze vast te houden.Het wordt duw en trekwerk. Met een flinke ruk weet de winkeldief zich los te trekken, waardoor de omstander voorover op de grond valt. Hij valt ongelukkig en heeft niet alleen flinke schaafwonden, maar na een bezoek aan het ziekenhuis blijkt ook een botje in zijn linker pols gescheurd. Het gevolg: drie weken gips en een dader die ontkomt.

Er werd een onderzoek gestart en in oktober gaf het Openbaar Ministerie toestemming om de beelden van de verdachte naar buiten te brengen. Dat had al snel resultaat: de tips stroomden binnen. Die tips zijn verder onderzocht, en donderdagochtend pakten leden van team Parate Eenheid de verdachte op in zijn huis.

Het onderzoek wordt nu voortgezet.