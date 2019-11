Man aangehouden voor bedreiging

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat met vrienden in zijn woning een biertje dronk. Rond 19.00 uur werd er aangebeld. Er stond een oude bekende voor de deur die direct een keukenmes tegen de keel van aangever drukte. Daarbij riep hij dat zijn auto bekrast was en dat hij hen de volgende keer dood zou maken. Kennelijk verdenkt hij aangever en diens vrienden van dat vandalisme. Het slachtoffer ontkent daar iets vanaf te weten. Vervolgens is de dader er vandoor gegaan. Hij is kort daarna door de politie in zijn woning aangehouden. In de keuken werd een mes aangetroffen en in beslag genomen dat mogelijk gebruikt is bij de bedreiging.