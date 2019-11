Oosterhouter beroofd bij pinautomaat

Wanneer u getuige was van de straatroof of andere informatie over de daders hebt, dan kunt u dat de politie van team Dongemond laten weten via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u informatie hebt, maar u wilt liever niet met de politie praten, dan kunt u uw bevindingen doorgeven via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website ( www.meldmisdaadanoniem.nl ) of telefonisch via 0800-7000.