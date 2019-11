Man zwaar mishandeld, verdachte aangehouden

Op woensdag 6 november 2019 om 21.05 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum dat een man mishandeld zou zijn in een woning aan de Bosseweg. Hulpdiensten spoedden zich naar de woning en agenten troffen in de tuin een zwaargewonde man aan. De man had hoofdletsel. Voordat hij naar een ziekenhuis werd gebracht kon hij nog aangeven dat de verdachte in de woning zou zitten. In de woning troffen de agenten verschillende getuigen die niets van het voorval gemerkt zouden hebben. Maar één man had verschillende bloedspatten op zijn kleding. Hij is daarom aangehouden als verdachte. Deze 43-jarige man is naar het bureau gebracht. Het is nog niet duidelijk of hij daar woont. De recherche gaat de zaak onderzoeken.