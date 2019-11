Opdrachtgever gepakt in onderzoek naar brandstichting

In het onderzoek naar de eerste twee brandstichtingen in Oss ontdekte de recherche een verband met een aanslag in Haarlem. Daar werd zondagmorgen 25 februari 2018 rond 2.00 uur brand gesticht bij een woning aan de Basilicumstraat. Daarbij werd een brandbom naar de woning gegooid. Ook hier waren er, net als in Oss, bewoners in de woning aanwezig en wonder boven wonder raakte ook hier niemand gewond.