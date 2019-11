PIT-actie Helmond en Laarbeek

In een loods achter een woning trof het PIT - in een ruimte die was ingericht als winkel - een grote partij namaak merkkleding aan. Het ging om ongeveer 300 stuks kleding, waaronder jassen, broeken en schoenen. De lading is door de politie in beslag genomen. In dezelfde loods werden diverse milieuovertredingen geconstateerd. De eigenaar is hierop aangesproken. Er volgt een hercontrole om te kijken of alles op orde is gebracht.

In een ander pand zijn twee mensen aangehouden van wie vermoed wordt dat zij valse identiteitsbewijzen hebben. De twee personen zijn aangehouden door de vreemdelingenpolitie. Op hetzelfde adres is vermoedelijk ook sprake van adresfraude. Dat wordt verder onderzocht. Daarnaast werd in de woning een brandgevaarlijke situatie aangetroffen. Op last van de gemeente heeft de eigenaar meteen maatregelen genomen. Bij de actie in Helmond werkten binnen het PIT samen: de gemeente Helmond, politie en vreemdelingenpolitie, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de Omgevingsdienst Oost-Brabant en controleurs ter bestrijding van namaakkleding.