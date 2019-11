Getuigen gezocht van beschieten woning

Wanneer het pand is beschoten is nog onduidelijk. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat er mogelijk aan het begin van de woensdagavond moet zijn geweest. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, wel is er schade aan voorruit.

Door medewerkers van de Forensische Opsporing zal er vandaag technisch onderzoek worden verricht in en rondom de woning. Ook over de aanleiding tast de politie nog in het duister.