Grootschalige verkeerscontrole in Limburg

Er is gelegenheid voor de media om onder begeleiding van een politiewoordvoerder beelden en foto’s te maken van de gezamenlijke controle bij de controlelocatie in Heerlen (locatie is de verzorgingsplaats Tienbaan). De verzorgingsplaats Tienbaan is een Nederlandse verzorgingsplaats aan de A76 Geleen-Aken tussen afrit 7 en de Duitse grens en ligt in de gemeente Heerlen.