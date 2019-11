Politie start onderzoek na overval

Rond 13.10 uur kwam een man de winkel binnen. Hij bedreigde een medewerker met een vuurwapen of iets wat daar op leek en eiste geld uit de kassa. De medewerker gaf geld af, waarna de overvaller er lopend vandoor ging. Het is niet exact bekend in welke richting de man is gelopen.

De politie startte direct een onderzoek in de omgeving en sprak al met verschillende getuigen.

Signalement

De dader is een blanke jongeman met kort blond haar. Hij heeft een stevig postuur en is tussen de 1.60 m en 1.70 m. lang. Hij droeg een bivakmuts en droeg zwarte schoenen, een zwarte broek en een zwarte jas met een wit logo aan de voorkant.

Getuigen

Heeft u iets gezien of gehoord wat te maken kan hebben met deze overval en heeft u nog niet met de politie gesproken, neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

Wat te doen bij een overval?

Mocht u het slachtoffer van een overval worden volg dan het RAAK-principe:

R Rustig blijven; overvallers komen niet voor mensen, maar voor geld.

A Accepteren; pleeg geen verzet. Ga er altijd van uit dat wapens echt zijn.

A Afgeven; geef wat de daders vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar.

K Kijken; neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak etc.)

2019496882 HP