Getuigen gezocht van beroving Almere

Die woensdagavond fietste het 18-jarige slachtoffer van werk terug naar huis. Op de brug in de richting van het Meridiaanpark werd hij door een groep van zes à zeven jonge mannen tegen gehouden. Eén van de daders vroeg hem welke telefoon hij bij zich had. Toen het slachtoffer antwoordde, begonnen de jongemannen in zijn jaszakken te voelen. Toen de daders de telefoon en portemonnee van het slachtoffer hadden gevonden en daarna zijn fiets in het water hadden gegooid, gingen ze er in verschillende richtingen vandoor. Drie van hen renden over het fietspad in de richting van school “De Buitenburcht”. Eén van hen rende in de richting van de Victoria Regiastraat. Twee anderen renden weg in de richting van de Korenbloemweg.

Signalement

De jonge mannen waren allemaal ongeveer tussen de 1.75-1.80 meter lang en rond de 18 à 19 jaar oud. Ze hadden een donker getint uiterlijk en waren in het zwart gekleed. Eén van hen had een jas van het merk “The North Face” aan. Eén van de jongemannen had een afwijkend signalement ten opzichte van de anderen. Hij was ongeveer 1.60 meter lang, had een donker getint uiterlijk en had kaal of kort geschoren haar.

Getuigen gezocht

Hebt u dit incident zien gebeuren of herkent u één van de daders? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Dit kan ook door gebruik te maken van het onderstaande tipformulier.