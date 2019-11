Getuigen gezocht van ramkraak Nieuwegein

Rond 04:10 uur reed een grijze Audi A4 voorzien van het kenteken beginnende met de letters TD via de voorgevel het pand binnen. Vervolgens hebben de inzittenden van de auto spullen uit de winkel gestolen en zijn ze vermoedelijk met een scooter gevlucht in de richting van de Ravensewetering. Een van de mogelijke omzittenden zou een bivakmuts op hebben gehad.

Wat er precies is weggenomen wordt nog geïnventariseerd, maar de schade aan het pand is groot. De recherche heeft een getuige gesproken en ook beeldmateriaal uit de winkel wordt bekeken.

Uw tip!

Hebt u informatie over deze ramkraak en de politie nog niet gesproken? Geef uw informatie dan door via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.