Overval op pizzeria; politie zoekt getuigen

Rond 20.15 uur kwamen drie mannen met gezicht bedekkende kleding de zaak binnen. Eén van hen had een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich en bedreigde hiermee een medewerker. De andere twee klommen over de toonbank. Het personeelslid moest vervolgens in een zak de kassalade legen. Het drietal ging er uiteindelijk via de achterzijde van de pizzeria vandoor.

Het slachtoffer verklaarde dat één van de overvallers een donkere huidkleur heeft, rond de 1,75 meter lang is en hij droeg een lange jas tot aan de knie. De andere twee zouden een licht getinte huidskleur hebben en droegen beide een korte zwarte jas.

De politie heeft deze overval in onderzoek en is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Ook andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek is welkom. U kunt bellen met de politie via 0900-8844. Of anoniem via 0800-7000.

2019215741