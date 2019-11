Politie zoekt getuigen van mishandeling en bedreiging bij tankstation

Het slachtoffer stond rond 11.45 uur bij de benzinepomp te wachten totdat hij aan de beurt was. Toen een plekje vrijkwam, zette de Purmerender zijn auto voor de pomp. Hier was zijn 47-jarige stadsgenoot het niet mee eens omdat hij ook op dit plekje stond te wachten. Tussen de automobilisten en de 23-jarige man ontstond een woordenwisseling. Het slachtoffer stapte vervolgens uit zijn auto om te tanken. De bestuurder van de andere auto deed dit ook en er ontstond wederom een akkefietje. Vervolgens nam de veertiger een gevechtshouding aan en haalde uit naar het slachtoffer. De man viel hierdoor op de grond en moest toen nog enkele klappen incasseren. De bijrijder stapte ook uit en bedreigde het slachtoffer. Door omstanders werd de politie gealarmeerd die het duo uit Purmerend aanhield.

De politie heeft deze zaak in onderzoek en heeft nog niet gesproken met de omstanders die getuigen waren van de mishandeling en bedreiging maar komt hier wel graag mee in contact. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Andere informatie die belangrijk kan zijn, is ook welkom.

2019215428