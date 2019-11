Vrouw raakt gewond bij poging beroving

Rond 18.00 uur fietste het slachtoffer met een andere dame naar huis. Een kwartiertje later werden de vrouwen ter hoogte van de tennisbaan op het Kalverpad ingehaald door twee jongens op een scooter. Bij de ingang Jagersplas/Kuilpad viel het hen op dat de scooter stil stond en op het moment dat de dames passeerden, hoorden zij dat de scooter weer achter hen reed. Net na het fietsbruggetje werd ineens hard getrokken aan de tas van het slachtoffer. Doordat het hengsel van de tas om het zadel zat, kreeg het tweetal op de scooter deze niet los. De vrouw kwam hierdoor echter wel hard ten val. De scooter reed daarna weg in de richting van de fietstunnel onder de A8 en verdween hier uit het zicht. De vrouwen fietsten daarna naar het ziekenhuis waar het slachtoffer werd onderzocht.

De bestuurder van de scooter droeg een zwarte jas en vermoedelijk een petje. De bijrijder droeg een zwarte jas en met hieronder vermoedelijk een witte hoodie. Ook droeg hij een donkere helm. De scooter was opvallend zwart glanzend en betrof een laag model.

De politie is op zoek naar getuigen van deze poging beroving. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2019215742