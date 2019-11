Vier aanhoudingen door EVA-Team

Den Haag

Op maandag 28 oktober hielden agenten van het EVA-Team een 51-jarige vrouw aan op de Hellendoornstraat. Zij moest nog een schadevergoeding betalen voor meerdere diefstallen die zij in het verleden heeft gepleegd. De 51-jarige vrouw heeft na insluiting in het arrestantenhuis het schadevergoedingsbedrag betaald en is vervolgens weer vrijgelaten.



Daarnaast hield het team op woensdag 30 oktober een 54-jarige man aan in een woning aan de Brigantijnlaan. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de man in 2017 tot 90 dagen gevangenisstraf voor bedreiging/mishandeling, diefstal en rijden onder invloed.



Het EVA-team hield op woensdag 6 november een 37-jarige man aan op de Vrouw Avenweg. De man stond gesignaleerd voor meerdere inbraken en het deelnemen aan een criminele organisatie.



Capelle aan den IJssel

Op vrijdag 1 november is een 22-jarige man aangehouden aan de Schermerhoek. Hij moet nog een gevangenisstraf van 120 dagen uitzitten vanwege bedreiging en het bezitten van een vuurwapen.



EVA-team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook bij schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.