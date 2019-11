Zoektocht naar vermiste Karin Heemskerk (51) gaat onverminderd door

Ruim zeventig personen van de politie en het Veteranen Search Team zoeken vandaag in een groengebeid tussen Leiden, Voorschoten en de Vlietlanden naar de vermiste Karin Heemskerk. Karin is voor het laatst gezien op zondag 27 oktober toen zij rond 23.45 uur haar woning aan de Jeltje de Bosch Kemperpad in Leiden verliet. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Er wordt in dit gebied gezocht omdat uit het onderzoek naar voren is gekomen dat dit een mogelijke locatie is waar Karin wellicht geweest kan zijn.