Getuigen zware mishandeling gezocht

Rond 21.15 uur parkeerde het slachtoffer in de Van Tijn toen hij plotseling uit zijn auto werd getrokken door twee onbekende blanke mannen. Vervolgens werd hij door hen met een voorwerp geslagen en flink toegetakeld. Hierbij verloor de man tijdelijk het bewustzijn. De man is later in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Van de verdachten ontbreekt ieder spoor.



Van de verdachten is geen duidelijk signalement bekend.



Getuigen gezocht

De recherche Westland komt graag in contact met personen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Van Tijn. Of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.