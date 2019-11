Langdurig gezochte Belg gearresteerd

De man onttrok zich al die jaren aan de politie en hoopte in Nederland een vrij leven te hebben. Omdat er signalen waren dat de man zich zou ophouden rondom Bergen op Zoom, dienden de Belgische justitie een zogenaamd rechtshulpverzoek in. Door rechercheurs werd een onderzoek ingesteld en na een intensieve speurtocht van enige dagen wees het spoor naar een camping in Bergen op Zoom. Een team van de politie trad donderdagavond rond 22.00 uur een chalet binnen, waar hij werd aangehouden. Hij is in een politiecellencomplex ingesloten en wordt aan de Belgische justitie overgedragen. De politie houdt vaker mensen aan, die nog een langdurige straf hebben openstaan.