Politie onderzoekt steekincident

De politie kreeg rond 00.00 uur een melding dat een man was neergestoken. Agenten troffen op straat wat bloed aan en in een woning een mes. Het mes werd in beslag genomen. Op een nabijgelegen garageplein troffen agenten twee mannen aan, die met elkaar stonden te praten. Een 34-jarige man uit Vlissingen had een snee in zijn hand, hij wilde geen aangifte van het voorval doen. De andere man, een 27-jarige plaatsgenoot, werd aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Van de man is een alcoholtest afgenomen, hij blies 945 ug/l. De Vlissinger zit nog vast en wordt vrijdag verhoord.