Fietser ernstig gewond bij verkeersongeval

America - Bij een verkeersongeval op de Laagheideweg tussen een fietser en een tractor is vrijdagmiddag een fietser ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer (leeftijd en woonplaats nog niet bekend) werd per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De bestuurder van de tractor, een 41-jarige man uit Maashees, is aangehouden en meenomen naar het politiebureau voor verhoor.