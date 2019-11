Resultaten grootschalige verkeerscontrole

In totaal zijn er donderdag in Limburg ruim 250 voertuigen onderworpen aan een uitgebreide controle. Hierbij zijn ruim 300 personen gecontroleerd. Van deze ruim 300 personen zijn er in totaal 18 staande gehouden waarvan er 5 uiteindelijk voor nader onderzoek zijn aangehouden en ingesloten voor diverse strafbare feiten. Denk bijvoorbeeld aan het bezit van drugs of grote hoeveelheden contant geld (witwassen). 14 personen zijn bekeurd voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, en daarnaast zijn nog 33 bekeuringen uitgeschreven voor diverse verkeersovertredingen en het in bezit hebben van inbrekerswerktuig.



In totaal is er ruim 6500 euro aan openstaande boetes geïnd, en is er ruim 37.000 euro aan contant geld inbeslaggenomen. Twee voertuigen zijn inbeslaggenomen, en een voertuig is afgesleept vanwege een buitengebruikstelling. Daarnaast zijn er bij de grootschalige controle in totaal 11 wapens aangetroffen zoals boksbeugels, ploertendoders, vlindermes en gas alarmpistool.



Bijzonderheden op locatie

In Maasbracht werd 16 kilo hennep in een gestolen auto aangetroffen. De bestuurster werd aangehouden. Daarnaast werden er telefoons inbeslaggenomen en werd ook een persoon ingesloten in het kader van de Vreemdelingenwet.



In Venlo werd een persoon aangehouden die nog een gevangenisstraf van 15 dagen had open staan. Daarnaast werd ook een aanhouding verricht voor witwassen. Deze persoon had ruim 9000 euro aan contant geld bij zich. Ook werd er een aanhouding verricht voor heling en het bezit van messen. Een persoon werd ingesloten door de Koninklijke Marechaussee in het kader van de Vreemdelingenwet.



Drie personen werden in Heerlen aangehouden voor witwassen. Ze hadden ruim 28.000 euro aan contant geld op zak. Daarnaast waren ze in het bezit van drugs. Ook in Heerlen werd een aanhouding verricht voor het rijden in een gestolen voertuig. In Geleen werden 20.000 illegale sigaretten aangetroffen, verpakt in 100 sloffen. Deze zijn inbeslaggenomen. Daarnaast werd er ook illegaal vuurwerk aangetroffen (Cobra 6).



Controles in België en Duitsland

Bij deze controle is de samenwerking gezocht met de buitenlandse collega’s. Er werd dan ook op diverse aspecten en locaties samengewerkt met de Duitse en Belgische politie. Ook aan de andere kanten van de grens in België en Duitsland zijn controles georganiseerd. De resultaten hiervan zijn daar op te vragen.