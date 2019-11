Getuigen gezocht van poging overval

Donderdag rond 22.20 uur kwam een ongeveer 25-jarige man de zaak in gerend. De medewerkster schrok zodanig van hem waarop hij wegrende zonder buit. Hij had een normaal postuur en was gekleed in een lichtblauwe jas en vluchtte te voet in de richting van de Rozenlaan. Er raakte niemand gewond. De politie heeft een buurtonderzoek uitgevoerd en is op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen contact opnemen via het algemeen telefoonnummer 0900-8844. Ook kan geheel anoniem melding worden gemaakt bij M. via 0800-7000.