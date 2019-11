70 aanhoudingen tijdens actie tegen ‘mobiel banditisme’

Bij controles van personen konden de agenten direct via een speciaal ontworpen app de landelijke systemen raadplegen. Dezelfde bevraging werd tegelijkertijd ook bij Europol gedaan waar bijvoorbeeld collega`s uit Litouwen, Duitsland en Roemenië beschikbaar waren om dieptebevragingen in het buitenland uit te voeren. Op deze wijze werden de gegevens van 757 personen gecontroleerd. In 103 gevallen werd de van Europol verkregen informatie gebruikt voor de controle of werd de informatie gedeeld met een ander land.

Enkele voorbeelden van zaken tijdens TRIVIUM:

In Venlo zijn vier Georgiërs aangehouden voor het valsspelen in het plaatselijke casino. Uit informatie van de helpdesk bleek dat deze verdachten vermoedelijk ook in andere landen actief zijn geweest. Collega`s van Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) die waren aangesloten bij de actie, hadden informatie binnen gekregen uit meerdere landen waarbij gewaarschuwd werd voor deze vorm van criminaliteit. Daarbij werden de aangehouden verdachten ook genoemd. De Georgiërs zijn vrijdag door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld.

Er zijn meerdere gestolen voertuigen aangetroffen, er is een verdachte aangehouden die nog 37 dagen straf moest uitzitten en er is een voertuig gecontroleerd waarvan de bestuurder nog tenminste € 26.000,- aan boetes moest betalen. De bestuurder kon dit bedrag niet betalen en daarom werd zijn voertuig in beslag genomen.

In de omgeving van Amsterdam is een voertuig gecontroleerd waarbij de bijrijder een bedrag van € 10.000,00 contant bij zich had. Achter in dit voertuig is tevens een tas met muntgeldrolletjes aangetroffen. De verdachten zijn aangehouden op verdenking van witwassen.

In de omgeving van Breda is auto gesignaleerd door de collega`s waarin een verdachte zat die een diefstal zou hebben gepleegd onder bedreiging van een vuurwapen. De collega`s hebben dit voertuig met meerdere eenheden tot stoppen bewogen en de bestuurder is aangehouden. In het voertuig is ook nog een kilo softdrugs aangetroffen. De recherche gaat verder met dit onderzoek.