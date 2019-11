Getuigenoproep na mogelijk schietincident

Op donderdagmiddag rond 12.45 uur kwam de melding binnen dat er knallen in de buurt van een uitgaansgelegenheid aan de Amsterdamstraat zijn gehoord. Ter plekke is niets aangetroffen. Later op de dag, rond 14.30 uur, kwam een nieuwe melding binnen dat iemand iets verdachts had aangetroffen in de buurt van de club. Dat bleek om kogelhulzen te gaan.

De politie onderzoekt deze zaak en is nog op zoek naar meer getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Of mogelijk beeldmateriaal hebben dat kan helpen bij het onderzoek.

Kunt u ons helpen, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Mocht u liever anoniem informatie willen geven, dan kan dat via M. 0800-7000.