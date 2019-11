Korpsleiding beantwoordt klacht organisaties

In de brief spreekt de korpsleiding de organisaties aan op de voorbeelden die zij in hun brief opvoeren: ‘De voorstelling die u in uw brief geeft van de gang van zaken rond deze situaties is op onderdelen feitelijk onjuist en onvolledig. Ook uw gevolgtrekkingen in deze kwesties zijn niet juist. Dat heeft grote impact gehad op de collega’s’, aldus de korpsleiding. ‘Het zijn juist de door u genoemde “integere mensen die het uniform met gepaste eer dragen” die door uw brief onnodig en onterecht publiekelijk in een verkeerd daglicht zijn gesteld. Dit beschadigt de vaak zorgvuldig opgebouwde relatie met specifieke groepen in de samenleving, juist waar die zo belangrijk is.’