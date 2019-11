Grootschalige actie gericht op veiligheid

Ook heeft de politie met de actie een bijdrage kunnen leveren in enkele lopende onderzoeken. Zo werd in een woning in Arnhem-Zuid 13 kilo aan illegaal vuurwerk gevonden dat in beslag werd genomen. In een schuur werden ruim 1200 XTC-pillen gevonden. In een woning in Arnhem-Noord lagen hoeveelheden illegale erectiepillen en bij een andere doorzoeking trof de politie een nepvuurwapen; dat gaat voor verder onderzoek naar forensische opsporing.