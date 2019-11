Politie zoekt getuigen van schietincident Hengelo

De politie zoekt getuigen van het schietincident. Heeft u in de omgeving van de Bandoengstraat iets gezien of gehoord rondom het genoemde tijdstip wat kan helpen in het onderzoek van deze zaak? Of heeft u rondom het tijdstip meerdere personen zien lopen of rennen in de omgeving van de Bandoenstraat? Neemt u dan contact op met de poltie via het onderstaande tipformulier. U kunt ook bellen, tel. 0900-8844. Wilt u anoniem een melding doen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.